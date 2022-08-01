Sakarya'da feci kaza: İlaç firması yöneticisi öldü
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki ilaç firması yöneticisi Ufuk Uluhanlı (38) yaşamını yitirdi, arkasında oturan eşi Meryem Uluhanlı ise yaralandı.
31 Temmuz Pazar akşamı Akyazı'nın Bediltahirbey mevkisinde meydana geldi. Ufuk Uluhanlı'nın kullandığı motosiklet, kavşakta T.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Motosikletteki Ufuk Uluhanlı ve arkasında oturan eşi Meryem Uluhanlı, kazada yola savruldu.
İLAÇ FİRMASI YÖNETİCİSİ KURTARILAMADI
Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Çift, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ufuk Uluhanlı, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
EŞİ TEDAVİ ALTINDA
Eşi Meryem Uluhanlı ise tedaviye alındı. İlaç firmasında yöneticilik yapan Ufuk Uluhanlı'nın cenazesi, yarın İstanbul Ümraniye’de toprağa verilecek.
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