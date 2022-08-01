Sakarya'da feci kaza: İlaç firması yöneticisi öldü

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:36

31 Temmuz Pazar akşamı Akyazı'nın Bediltahirbey mevkisinde meydana geldi. Ufuk Uluhanlı'nın kullandığı motosiklet, kavşakta T.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Motosikletteki Ufuk Uluhanlı ve arkasında oturan eşi Meryem Uluhanlı, kazada yola savruldu.

İLAÇ FİRMASI YÖNETİCİSİ KURTARILAMADI

Haber verilmesiyle kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Çift, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ufuk Uluhanlı, buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EŞİ TEDAVİ ALTINDA

Eşi Meryem Uluhanlı ise tedaviye alındı. İlaç firmasında yöneticilik yapan Ufuk Uluhanlı'nın cenazesi, yarın İstanbul Ümraniye’de toprağa verilecek.