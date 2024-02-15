Sakarya'da geri geri giden otobüs yayayı ezdi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Yeni Cami otobüs durağında geri manevra yapan özel halk otobüsü, bir kadını ezdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 17:49
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Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Yeni Cami Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü durağa yanaşmak için geri manevra yaptı. Bu esnada Meral Genç Kolak, otobüsün altında kaldı. Kadının, otobüsün altında kaldığını fark eden sürücü aracı durdurdu.

Yaralı kadının acı feryatlarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, aracın altında kalan kadını bulunduğu bölgeden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kolak, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.


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