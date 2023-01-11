Sakarya'da IŞİD operasyonu: 5 tutuklama
Sakarya'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı baskınlarda IŞİD içerisinde Irak’ın Al-Anbar Hit bölgesinde savaşçı düzeyinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.
1 KİŞİ SERBEST
Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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