Sakarya'da IŞİD operasyonu: 5 tutuklama

Sakarya'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 11.01.2023 - 14:45
Sakarya'da IŞİD operasyonu: 5 tutuklama
Abone Ol google-news

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı baskınlarda IŞİD içerisinde Irak’ın Al-Anbar Hit bölgesinde savaşçı düzeyinde faaliyet gösterdikleri belirlenen Irak uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

1 KİŞİ SERBEST

Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. 


IŞİD Operasyon sakarya

En Çok Okunan Haberler