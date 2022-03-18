Sakarya'da kar yağışı kazayı beraberinde getirdi
Sakarya D-100 karayolunda oto kurtarıcının TIR'a arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçtaki yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, D-100 karayolu Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kocaeli istikametinde ilerlemekte olan A.S. idaresindeki 54 BN 738 plakalı oto kurtarıcı, kar yağışının da etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkarak aynı istikamette seyir halinde olan 02 LH 940 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
Sürücü A.S., çarpışmanın etkisi ile adeta hurdaya dönen oto kurtarıcı içerisinde sıkıştı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü A.S. ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.
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