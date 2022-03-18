Nurgül Yeşilçay'dan 'trafik kazası' açıklaması: 'Frene basayım derken...'
Yaklaşık 1 ay önce kendi kullandığı araçla büyük bir trafik kazası geçirerek, ölümden dönen Nurgül Yeşilçay, yaşadığı olayı anlattı. Ünlü oyuncu, "Talihsiz bir kazaydı. Frene basayım derken panikleyerek, gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum" ifadelerini kullandı.
"Aşk ve Ceza", "Paramparça", "Gülperi", "Aşk Kırmızı" gibi birçok projede rol alan ve son olarak FOX TV'de yayınlanan 'Son Nefesime Kadar' dizisinde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki haftalarda kendi aracıyla büyük bir trafik kazası atlattığını duyurmuştu.
Hastanelik olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, yüzüne dikişler atıldığını dile getiren ve yaşadıklarını anlatan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından son sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti.
"AĞZIMA, ÇENEME DİKİŞLER ATILDI"
"Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü!" diyen Yeşilçay, "Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı. Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek. Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız... Siz siz olun; emniyet kemerinizi takın lütfen! Kaza 1 ay kadar önce oldu. Şimdi iyiyim. İşimizin gücümüzün başındayız. Teşekkür ederim herkese" ifadelerini kullanmıştı.
"FRENE BASAYIM DERKEN GAZA BASTIM"
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı.
Geçirdiği kazaya ilişkin konuşan Yeşilçay, tedavisinin devam ettiğini ifade etti.
Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Nurgül Yeşilçay, "Talihsiz bir kazaydı. İzleri hala geçmedi. Normalde ben araba kullanmayı seven birisi değilim. Kullanmak zorunda kaldım. Frene basayım derken panikleyerek, gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek" dedi.
Gazetecilerin, "Pandemi öncesi iki tane sinema filmi çektiniz. Vizyona ne zaman gireceği belli oldu mu?" sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu, "Sinema filmi 'Mahalleden Arkadaşlar' ne oldu bilmiyorum. Pandemiye denk geldiği için çıkmadı. Diğeride 2023'te çıkacak. Resim sergisi açtık pandemide, o da patladı. Şimdi Londra'da açılacak. Oğlumun da Londra'da ilk tiyatro oyunu var. Bizim de orada oyunumuz olacak. Biz ona gideceğiz. O bize gelecek" şeklinde konuştu.
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