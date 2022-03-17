Antalya'da feci kaza: Üç arkadaş yaşamını yitirdi

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Antalya'da hız yaptığı iddia edilen otomobil, refüjdeki yön levhasına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 genç hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 11:41

Gece saat 02.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı Demokrasi Kavşağı alt geçidinde edinilen bilgiye göre Aspendos Bulvarı'ndan Demokrasi Kavşağı alt geçit istikametine giden otomobil, sürücünün hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhasına çarptı.


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