Karadeniz'de 541 yerleşim yerine ulaşım yolu kapandı

18 Mart 2022 Cuma, 13:20

Orta ve Doğu Karadeniz'de kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle 541 yerleşim yerine ulaşım yolu kapandı.

Gümüşhane'de kar yağışının ardından merkezde 10, Kürtün'de 16, Kelkit'te 30, Şiran'da 28, Torul'da 10 ve Köse'de 5 olmak üzere 99 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi, 23 araç ve 46 personelle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

RİZE

Rize merkez ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Eğitime ara verilen kentte, merkez ilçede 30, Ardeşen'de 15, Çamlıhemşin'de 6, Çayeli'nde 2, Derepazarı'nda 11, Fındıklı'da 18, Güneysu'da 14, Hemşin'de 1, İkizdere'de 22, Kalkandere'de 18 ve Pazar'da 36 olmak üzere 173 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi, il genelinde 62 iş makinesi, 135 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerdeki ilçelerde ise belediye ekipleri mahalle aralarında temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri, İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ve Ayder Turizm Merkezi'nde ulaşımın aksamaması için yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

ORDU

Ordu'da da etkili olan kar nedeniyle 33 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kentteki kar yağışıyla birlikte Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ekipler, kapalı 33 mahalle yolunun açılması için de çalışmaları sürdürüyor.

İl genelinde ortalama kar yüksekliği ise 118 santimetre olarak ölçüldü.

ARTVİN

Artvin'de etkili olan kar yağışı sebebiyle merkezde 2, Ardanuç'ta 14, Arhavi'de 4, Borçka'da 13, Hopa'da 9, Kemalpaşa'da 8, Şavşat'ta 21, Yusufeli'de 8 olmak üzere 79 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Söz konusu yolların ulaşıma açılması için Özel İdare ekiplerince başlatılan çalışma devam ediyor.

Öte yandan, etkili olan kar yağışı ve sonrasındaki buzlanma nedeniyle Şavşat-Ardahan kara yolundaki Sahara Geçidi ile Borçka-Hopa kara yolundaki Cankurtaran Tüneli mevkiinde sürücülere zor anlar yaşatıyor.

TRABZON

Trabzon'da bir süredir aralıklarla etkili olan kar dolayısıyla 157 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 220 personel ve 150 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, ekiplerin çalışması sonucu son 24 saatte 512 kapalı mahalle yolu ulaşıma açıldı.

BAYBURT

Bayburt'ta dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Park halindeki araçlar ile cadde ve sokakların karla kaplandığı kentte, sürücüler trafikte güçlük yaşıyor.

Eğitime bugün ara verilen kentte, belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, sorumluluk alanlarındaki yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.