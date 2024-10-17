Muğla'da kaybolan yaşlı kadın ölü bulundu

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan ve 2 gün önce sabahın erken saatlerinde çıktığı eve geri dönmeyen 80 yaşındaki Ayşe Demir ölü olarak bulundu.

Muğla'da kaybolan yaşlı kadın ölü bulundu
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 17.10.2024 - 17:42

Edinilen bilgiye göre, Dere Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Demir, 15 Ekim Salı günü sabah erken saatlerde evinden ayrıldı. Demir’in uzun süre eve geri dönmemesi üzerine yaşlı kadının sağlık durumundan şüphelenen yakınları kendi imkanları ile bir süre aradı.

Aramalar sonuç vermeyince 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma komando birlikleri ile AFAD ve AKUT arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Dere Mahallesi ve çevresinde arama çalışması başlattı. Demir yapılan araştırmalar neticesinde öğle saatlerinde dağlık arazide, bir zeytin ağacının altında ölü olarak bulundu.

Demir’in ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, yaşlı kadının cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Etiketler: #muğla #yaşlı #yaşlı kadın

İlgili Haberler

4 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

4 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Yaşlı çift iki gündür kayıp: Ekipler ormanda arıyor

Yaşlı çift iki gündür kayıp: Ekipler ormanda arıyor
Yaşlı kadını 279 bin TL dolandıran 2 şahıs tutuklandı

Yaşlı kadını 279 bin TL dolandıran 2 şahıs tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler