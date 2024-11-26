Sakarya'da korkutan yangın... Evin çatısı alev topuna döndü!

Kocaali ilçesinde 3 katlı binanın çatısı alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Sakarya'da korkutan yangın... Evin çatısı alev topuna döndü!
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İHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:09

Sakarya'nın Kocaali ilçesine bağlı Yayla Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, C.C.'ye ait binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.


Etiketler: #Çatı #itfaiye #sakarya #Yangın

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