İzmir TÜPRAŞ Rafinerisi'nde yangın: TÜPRAŞ'tan açıklama geldi!

İzmir Aliağa'da yer alan TÜPRAŞ Rafinerisi'nde patlama meydana geldi. TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada "Yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır" dendi.

İzmir TÜPRAŞ Rafinerisi'nde yangın: TÜPRAŞ'tan açıklama geldi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2024 - 21:37

İzmir Aliağa'da yer alan Tüpraş Rafinerisi'nde 20.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Patlamanın ham petrol fırınında gerçekleştiği belirtildi. Evrensel'in aktardığına göre, patlamada yaralanan olmadığı kaydedildi.

TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, "İzmir Rafinerimizde bu akşam saat 20.00 sularında Hampetrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Diğer ünitelerimizde faaliyetlerimiz devam etmektedir" denildi.


Etiketler: #TÜPRAŞ #rafineri #Yangın #İzmir

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