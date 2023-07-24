Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu.

AA
Yayınlanma: 24.07.2023 - 09:44
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Sakarya'da Yalı Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yaparken bir kişinin çıplak şekilde deniz kıyısında hareketsiz yattığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, hareketsiz bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Erkek cesedi, incelemelerin ardından otopsi ve kimlik tespiti için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Adli Tıp Kurumu morguna gönderilecek.


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