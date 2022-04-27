Sakarya'da saldırıya uğrayan doktor yaralandı
Sakarya'da fiziksel şiddete maruz kalan aile hekimi tedavi altına alındı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Figen Sakallıoğlu Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle aile hekimi Metin K'ye saldırdı.
Metin K. başından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
Yaralı doktor, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli A.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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