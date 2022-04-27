Sakarya'da saldırıya uğrayan doktor yaralandı

Sakarya'da fiziksel şiddete maruz kalan aile hekimi tedavi altına alındı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA
27 Nisan 2022 Çarşamba, 14:05
Sakarya'da saldırıya uğrayan doktor yaralandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Figen Sakallıoğlu Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle aile hekimi Metin K'ye saldırdı.

Metin K. başından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Yaralı doktor, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli A.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


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