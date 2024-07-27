Sakarya'da suikast! Ferizli eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk hayatını kaybetti
Ferizli eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Sakarya’da arabasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Sakarya’da yaşayan Ferizli Eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, Yeni Mahalle’de bulunan evinden çıkıp aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Kurşunun isabet ettiği Soğuk’un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde aracı tarlaya girdi. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soğuk’un hayatını kaybettiğini belirledi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş’ta bölgeye geldi. Olayı duyan Soğuk’un yakınları ise fenalık geçirdi
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, polis ekipleri kaçan kişi veya kişileri arıyor.
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