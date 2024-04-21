Sakarya'da şüpheli ölüm... Yaylada kadın cesedi bulundu!

Sakarya'da yaylaya giden 27 yaşındaki Betül Kurt'un, bir evin önünde cansız bedeni bulundu.

DHA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 20:23
Sakarya'da şüpheli ölüm... Yaylada kadın cesedi bulundu!
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Sapanca ilçesi Soğucak Yaylası'na kaldirik otu toplamak için giden Erhan Sofuoğlu, saat 12.00 sıralarında yayladaki evinin önünde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. İncelemede, hayatını kaybeden kadının Betül Kurt olduğu tespit edildi. Cesette ayrıca kesici ya da delici bir alet izine rastlanmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kurt'un dün akşam saatlerinde yaylaya geldiği öğrenilirken, ceset otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Erhan Sofuoğlu, "Bölgeye ot toplamaya gelmiştim. Kulübenin orada namaz kılmak için abdest alacaktım. Bu sırada yerde hareketsiz yatan kadını gördüm. Daha sonra sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdim. Ekipler ve savcı geldi, inceleme yapılıyor. Olayın nasıl meydana geldiğinden haberimiz yok" dedi.

Soruşturma sürüyor.


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