Emekli polis memurunun şüpheli ölümü!
Muğla'nın Menteşe ilçesinde emekli polis memuru, ziyarete geldiği evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, Orhaniye Mahallesi Zambak Sokak’taki bir apartmanda meydana geldi. Eskişehir’den ailesinin yanına ziyarete gelen 53 yaşındaki emekli polis memuru Özkan T. silahla kalbinden vurulmuş halde bulundu.
Silah seslerini duyan yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Özkan T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde savcının incelemesinin ardından Özkan T.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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