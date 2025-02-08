Sakarya'da trafikteki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde trafikte çıkan tartışmada tabancayla vurulan 21 yaşındaki Mert Elter hayatını kaybetti, 20 yaşındaki K.T. ise hafif yaralandı.
Olay saat 20.00 sıralarında Sapanca ilçesine bağlı Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi, Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi.
K.T., 41 AKB 278 plakalı otomobiliyle Sapanca yönüne seyir halinde olduğu sırada durup, başka bir otomobilden inen kişi veya kişilerle bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.T. ve yanında bulunan arkadaşı Mert Elter, tabancayla vuruldu.
Daha sonra şüpheli ya da şüpheliler otomobille olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mert Elter’in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Elter’in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’nin morguna götürülürken, hafif yaralanan K.T. ise ambulansta tedavi edildi.
Öte yandan K.T. ve Mert Elter'in bungalov tatili için şehir dışından Sapanca'ya geldikleri öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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