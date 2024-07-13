Sakarya’da turistleri gezdiren minibüs kanala devrildi: 1 yaralı
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde turistleri gezdiren minibüsün kanala devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Feci kaza, gece saatlerinde Yanık Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde seyir halinde olan E.E.Y. (35) kontrolündeki 34 JK 1839 plakalı turistleri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü bölgede yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza esnasında minibüsün boş olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.
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