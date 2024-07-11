Sakarya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Başpınar Mahallesi pazar yeri yakınlarında gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Ali D. (18), A.Y. (18), A.C.D. (17) ve E.Ü. (18) bıçakla yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ali D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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