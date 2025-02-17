Sakarya’da üç kız kardeşi istismar eden sanığa 63 yıl hapis cezası verildi: Yargıdan örnek karar

Yayınlanma: 17.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.02.2025 - 04:00

Mahkeme, “nitelikli cinsel istismar” ve “cinsel istismar” suçlarından yargılanan sanık babaya, en büyük kız çocuğu bakımından 30 yıl, ortanca kız çocuğu bakımından 15 yıl, en küçük kız çocuğu bakımından ise 18 yıl 9 ay ceza verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşmayı Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Serenay Yaman, İlayda Canan Saltık ve Sevda Demirtaş ile Sakarya Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Sakarya Kadın Dayanışma Komiteleri takip etti. Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan Yaman, “Yıllarca sistematik şekilde babaları tarafından cinsel istismara maruz bırakılmışlar. Dosyada somut olarak istismara ilişkin fiziksel ve psikolojik bulgular tespit edildi. Sanığın çelişkili beyanları da dosyada mevcut” dedi.

SANIK YAKINLARINDAN TEHDİT

“Birkaç celse önce anne tarafından haksız şekilde azledildik” diyen Yaman, “Büyük çocuk gelinen aşamada 18 yaşını doldurduğundan kendisinden vekâlet alarak davaya devam ettik, diğer iki çocuk için ise baro tarafından avukat ataması yapıldı. O süreçten sonra müşteki anne duruşmaya gelip mahkemeyi yanlış yönlendirmeye çalışarak sanığı aklama kastıyla yalan beyanlarda bulundu. Mahkeme tarafından kanunda öngörülen cezanın üst sınırından mahkûmiyet kararı verildi. Hiçbir indirim de uygulanmadı. Duruşma sonrasında sanık yakınları biz avukatlara karşı hakaret ve tehditlerde bulundu. Baskı ve tehditlere boyun eğmeden, faili aklama çabası içinde olanlara karşı çocuk haklarını savunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.