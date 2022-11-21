Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde otomobil, motosiklet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

İHA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 21:49
Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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D-140 karayolunun Kuzuluk Mahallesi Kavşağı'nda M.C.Y. idaresindeki plakalı hafif ticari araç, Ö.Ö. idaresindeki plakalı otomobil ve Recep Kartal (33) idaresindeki motosikletin çarpışması neticesinde zincirleme kaza meydana geldi.

Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken araçlarda bulunan 4 kişi de yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.


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