Sakarya'daki kanlı geceye ilişkin yeni gelişme: 3 kişi daha gözaltında
Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 17 gün önce komşular arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 şahsın da tutuklandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak üzerinde 6 Nisan’da gece saatlerinde çocukların kavgasıyla başlayan ve ailelerin de dahil olduğu katliam gibi olayda Yaşar Özyurt, oğulları Onur Özyurt (24) ve Özgür Özyurt (21) ile Fahri Yıldız ve Volkan Yıldız hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.
Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri 4’ü hastanede toplam 12 kişiyi gözaltına aldı, 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 11 şahısta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
3 GÖZALTI DAHA
17 gün önce yaşanan kanlı geceye ilişkin polis ekiplerince T.Y., A.Y. ve B.Y. isimli 3 şüpheli daha gözaltına alındı.
Öte yandan, olayda yaralanan ve hakkında gözaltı kararı bulunan S.Y.’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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