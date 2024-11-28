Sakaryaspor’un eski başkanı Gökhan İn’i darp davasında karar

Yayınlanma: 28.11.2024 - 17:52

Güncelleme: 28.11.2024 - 17:52

Sakaryaspor’un eski başkanı Gökhan İn’e tokat attığı anları kaydeden iki sanığa, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi toplamda 3 yıl 22 ay 22 gün hapis cezası verdi. Duruşma sonunda tutuklu olan sanıklardan H.C.Ş., tahliye edildi.

Geçen yıl, Gökhan İn’in kulüp eski reklam ve sponsorluk sorumlusu H.C.Ş. tarafından darp edildiği görüntüler tepki toplamıştı. Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra inceleme başlatarak H.C.Ş. ve olayları kaydeden S.İ.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından, sanıklar "Yağmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı. Şüpheli S.İ.'nin tahliye edilmesinin ardından Gökhan İn, hem darp hem de kayda alma suçlarından şikayetçi oldu.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, H.C.Ş. ve S.İ. hakkında toplamda, "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aydan 11 yıl 3'er aya kadar hapis cezası, "Kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar ve "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan ise 2 yıldan 4’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Mahkeme, her iki sanığa, "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 4 ay 22 gün, "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 10 ay ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Davanın tutuklu sanığı H.C.Ş. de tahliye edildi.



