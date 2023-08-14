‘Sakın dışarı çıkmayın’ diyerek uyardı: ‘Kuma yumurta koysan pişer’

Yayınlanma: 14.08.2023 - 14:05

Güncelleme: 14.08.2023 - 14:05

Türkiye sıcak hava dalgasıyla boğuşmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta sıcaklığın mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise beklenen hava durumu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından kritik bir uyarıda bulundu. Şen, “Bu yıl bugüne kadar ki en uzun sıcak hava dalgası. Kuma yumurta koysanız 5 dakikada pişer Bu nedenle dışarı çıkmayın” dedi.

NEREDE OLACAK?

Şen “En şiddetli İç Anadolu olmak üzere İç Ege Doğu Akdeniz Doğu Anadolu (Kuzey ve doğusu hariç) Güneydoğu Anadolu. Tüm hafta Pazartesiden Pazara kadar 6 gün” ifadelerini kullandı.

YAĞIŞ OLAN İLLERİ SIRALADI

Şen bir sonraki paylaşımında “Bugün İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Artvin, Bolu’da yağış var. Marmara, Karadeniz, Ege’de sıcaklık değişmiyor, olması gereken derecede. İstanbul 30, İzmir 32, Antalya 34 derece. Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeyden kuvvetli kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esecek” dedi.