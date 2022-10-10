Sakız Adası'nda yeni tahrik: ABD'nin, Yunanistan'a hibe ettiği araçlar görüntülendi
Yunanistan, gayri askeri statüde yer alan Sakız Adası'nda zırhlı araçların katılımıyla yangın tatbikatı gerçekleştirdi.
ABD'nin, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne hibe ettiği M1117 tipi zırhlı araçlar Ege adalarında görüntülendi.
Zırhlı araçlar, gayri askeri statüdeki Sakız Adası'nda yangın tatbikatında görev aldı.
Yunanistan, ABD tarafından hibe edilen zırhlı araçların bir kısmını Ege Denizi'nde yer alan gayri askeri statüdeki adalara konuşlandıracağını bildirmişti.
ABD'nin Atina Büyükelçiliği, ABD'nin yıl sonuna kadar Yunanistan'a 1200 adet kullanılmış zırhlı araç sevk etmesini planladığını duyurmuştu.
ABD, YUNANİSTAN'I SİLAHLANDIRMAYA DEVAM EDİYOR
Yunanistan'ın çeşitli bölgelerine yeni üsler kuran ABD, Yunanistan'a askeri destek sağlamayı sürdürüyor.
83 adet Yunan F-16'sının Viper modeline dönüştürülmesi programı da devam ederken, 70 adet Kiowa tipi hafif saldırı helikopteri hibe edildi.
M1117 tipi 1,200 adet zırhlı personel taşıyıcının (ZPT) da sevkiyatı halen eevam ediyor.
SAKIZ ADASI
Sakız Adası, 1923 Lozan Barış Anlaşması gereğince gayri askeri statü konumunda yer alıyor.
Yunanistan, adanın statüsünü ihlal ederek, adada çeşitli üsler konuşlandırdı.
Adada konuşlanan askeri birlikler zaman zaman tatbikat gerçekleştiriyor.
NE OLMUŞTU?
Yunan donanmasına ait çıkarma gemilerinin gayri askeri statüdeki Midilli ve Sisam adalarına ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk ettiği anlar Türk İHA'ları tarafından görüntülenmişti. Yunanistan Midilli'ye 23, Samos'a 18 zırhlı araç konuşlandırdı.
Güvenlik kaynakları, 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve adaların statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak niteleyerek, bu saldırgan eylemleri “asla kabul edilemez” olarak değerlendirdi.
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