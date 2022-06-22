Salçanın içinden çıkanlar pes dedirtti!

Polis ekipleri tarafından Elazığ’da düzenlenen operasyonda; şüpheli görülen bir araçta dedektör köpek 'Nina' ile yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. O anlar kameraya anbean yansıdı.

DHA
22 Haziran 2022 Çarşamba, 17:43
Salçanın içinden çıkanlar pes dedirtti!
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Elazığ'da, polis ekiplerinin araca yönelik narkotik köpeği 'Nina' ile yaptığı operasyonda, salça bidonuna sakladıkları uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüpheli görülen araç durduruldu.

Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan ilk aramada, 21 gram metamfetamin ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

SALÇA İÇİNE ZULA YAPMIŞLAR

Bunun üzerine araç detaylı inceleme için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Dedektör köpek ‘Nina’ ile yapılan aramada, salça bidonu içine gizlenen 100 gram metamfetamin ve bin 988 uyuşturucu hap daha ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.S. (28) ve B.D. (46), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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