Adana'da uyuşturucu operasyonu: 'Ben sizin polis olduğunuzu nereden bileyim?'

22 Haziran 2022 Çarşamba, 10:13

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'dak, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında 17 şüphelinin kimliklerini ve adreslerini tespit etti. Ekipler, havanın aydınlanmasının ardından 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

"BEN SİZİN POLİS OLDUĞUNUZU NEREDEN BİLEYİM"

Barış Mahallesi'ndeki iki katlı ikamete baskın yapan ekipler, duvardan atlayıp bahçe kapısını açtıktan sonra binanın kilitli kapısının açılması için zili çaldı.

Bu sırada ikinci katın balkonuna çıkan şüpheli D.T. (24), ekiplere "Ben sizin polis olduğunuzu nereden bileyim. 155'i arayacağım" diyerek polisleri oyalamaya çalıştı.

199 KÖK HİNT KENEVİRİ BULUNDU

İkamette uyuşturucu bulunduğunu değerlendiren ekipler, kapıyı levyeyle açarak içeriye girdi. Polis, ikametin damındaki saksılarda bir kısmı sökülmüş 33 kök Hint keneviri buldu. Ekipler, kendilerini oyalayan D.T. ile kocası S.T'yi (28) gözaltına aldı.

Operasyonda 199 kök Hint keneviri, 84,14 gram esrar, 0,78 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi, zanlılardan 15'i yakalandı. Ekipler, adreslerinde bulunamayan 2 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.