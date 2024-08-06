Salda Gölü çevresinde kızıl geyik yavrusu görüldü
Burdur'daki Salda Gölü'nün çevresindeki ormanda kızıl geyik yavrusuna rastlandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlenen projesiyle Salda Gölü çevresine bırakılan 23 kızıl geyikten biri, yavrusu ile görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Burdur'da yürütülen çalışmalar ile devam ediyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Burdur'da bulunan Salda Gölü çevresine getirilen 5 erkek, 18 dişi kızıl geyik Eşeler Yaylası'na salınmıştı. Buraya salınan geyiklerin çiftleşip üreyerek Salda Gölü çevresinin kızıl geyik yuvası olması ve yaban hayatını koruması bekleniyordu.
İLK KEZ YAVRU KIZIL GEYİK GÖRÜLDÜ
Bölgede üreyip çoğalarak popülasyonları artması hedeflenen kızıl geyiklerden biri vatandaşlar tarafından yavrusu ile birlikte görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntü ve fotoğrafta “Burdur Yeşilova ilçesi Salda mevkiine yerleştirilen kızıl geyiklerden ilk kez bir yavru görüntülendi. Annesi de korumak için yakınlarında” denildi.
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