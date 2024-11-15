Saldırgan sokakta yürüyen çocuğa yumruk atıp kaçtı!
Avcılar’da evine giden bir çocuk sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı.
Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, sokakta evine doğru yürüyen bir çocuğa kimliği belirsiz bir şahıs koşarak yaklaştı.
Arkasından kafasına doğru yumruk atan saldırgan koşarak kaçarken neye uğradığını şaşıran çocuk ise yere yığıldı.
Bir süre sonra yerden kalkan çocuk yürümeye devam ederken, o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
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