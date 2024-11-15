Saldırgan sokakta yürüyen çocuğa yumruk atıp kaçtı!

Avcılar’da evine giden bir çocuk sokakta yürüdüğü sırada arkasından gelen bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı.

Saldırgan sokakta yürüyen çocuğa yumruk atıp kaçtı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 10:15

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, sokakta evine doğru yürüyen bir çocuğa kimliği belirsiz bir şahıs koşarak yaklaştı.

Arkasından kafasına doğru yumruk atan saldırgan koşarak kaçarken neye uğradığını şaşıran çocuk ise yere yığıldı.

Bir süre sonra yerden kalkan çocuk yürümeye devam ederken, o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.


Etiketler: #Avcılar #Çocuk #saldırı

İlgili Haberler

Esenyurt'taki tekel bayi saldırısına ilişkin dava görüldü: 'Öldürmeye şortla mı gideceğim' savunması

Esenyurt'taki tekel bayi saldırısına ilişkin dava görüldü: 'Öldürmeye şortla mı gideceğim' savunması
ATM'de silahlı saldırı: İşlem yaparken boynundan tabancayla vuruldu!

ATM'de silahlı saldırı: İşlem yaparken boynundan tabancayla vuruldu!
İsrail'den Şam'a hava saldırısı

İsrail'den Şam'a hava saldırısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler