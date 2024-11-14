ATM'de silahlı saldırı: İşlem yaparken boynundan tabancayla vuruldu!

Atakum ilçesinde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı sırada boynundan tabancayla vurulan Ali G., ağır yaralandı.

ATM'de silahlı saldırı: İşlem yaparken boynundan tabancayla vuruldu!
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DHA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 15:35

Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi Vatan Caddesi’nde Ali G., bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı sırada kimliği belirsiz 3 kişi tarafından boynundan tabancayla vuruldu.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürülüp, tedavi altına alındı.

Ali G.’nin durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı


Etiketler: #ATM #banka #Samsun #silahlı saldırı

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