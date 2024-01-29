Saldırganlar kapıyı açıp yol vermiş: Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Saldırganların ana kapıdan girdikten sonra bir süre kendi aralarında konuştukları yansıdı.
İstanbul Sarıyer'de Tuncer Murat Cihan isimli yurttaşın yaşamını yitirdiği Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
KENDİ ARALARINDA KONUŞMUŞLAR
Güvenlik kamerasına, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne dün gerçekleşen silahlı saldırı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin ana kapıdan girdikten sonra bir süre kendi aralarında konuştukları yansıdı.
Öte yandan görüntülerde saldırganların bir kişiye kapıyı açtığı da görülüyor.
Zanlıların kilisenin iç kapısını açarak içeriyi kontrol ettiği anların yer aldığı güvenlik kamerası daha sonra şüphelilerin bir vatandaşın içeri girmesinin hemen ardından saldırıyı gerçekleştirmesini kaydetti.
Görüntülerde silahı tutukluk yapan bir zanlının tabancasını kurmaya çalışması ile saldırı sonrası kaçma anları da yer aldı.
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