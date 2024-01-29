Son Dakika: İmamoğlu'ndan 'kilise saldırısı' açıklaması

Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sarıyer'de gerçekleşen İtalyan kilisesindeki saldırıya ilişkin konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 13:03
Son Dakika: İmamoğlu'ndan 'kilise saldırısı' açıklaması
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Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde dün saat 11.40 sıralarında pazar ayini esnasında 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleşmiş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. 

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul terörle anılacak bir şehir değildir. Bu saldırı hepimize yapılmış bir saldırıdır. Başımızın sağ olsun tekrar geçmiş olsun."

AYRINTILAR GELİYOR...


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