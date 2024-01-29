Son Dakika: İmamoğlu'ndan 'kilise saldırısı' açıklaması
Son dakika haberi... İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Sarıyer'de gerçekleşen İtalyan kilisesindeki saldırıya ilişkin konuştu.
Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde dün saat 11.40 sıralarında pazar ayini esnasında 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleşmiş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul terörle anılacak bir şehir değildir. Bu saldırı hepimize yapılmış bir saldırıdır. Başımızın sağ olsun tekrar geçmiş olsun."
AYRINTILAR GELİYOR...
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