Saldırı yorumu partisini kızdırdı: Eski vekil MHP'den ihraç ediliyor
Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP'de bir dönem Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Şevket Bülent Yahnici hakkında, Ankara'daki Alparslan Türkeş anmasına düzenlenen saldırıyla ilgili sözleri üzerine kesin ihraç istemiyle soruşturma başlatıldı.
Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Ankara'da Alparslan Türkeş Vakfı'nın tarafından düzenlenen Türkeş'i anma etkinliğine düzenlenen saldırıya ilişkin Halk TV yayınına bağlanarak, "Grubun önünde bulunan birisi 'MHP geldi' diyerek, fırsat ve boşluk bulduğu ilk anda arkadaşlarımıza çullandı" açıklamasını yapan eski milletvekili Şevket Bülent Yahnici hakkında MHP'den kesin ihraç istemiyle soruşturma açıldığını yazdı.
Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı:
"MHP'lilerce baskın düzenlenen Alparslan Türkeş Vakfı'nın Türkeş'i anma etkinliğinde konuklardan biri de 1999-2002 arasında MHP Milletvekili olan Şevket Bülent Yahnici'ydi. Yahnici, saldırıdan sonra Halk TV'ye katılarak, yaşananları yorumladı. Yahnici 'Grubun önünde bulunan birisi 'MHP geldi' diyerek, fırsat ve boşluk bulduğu ilk anda arkadaşlarımıza çullandı' dedi. Bu sözleri üzerine MHP tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin soruşturması açıldı. Yahnici'nin beyanlarının partinin birlik ve beraberliğini zedelediği ileri sürüldü. Bu arada, Yahnici'nin oğlu Ercüment Devlet Yahnici hakkında sosyal medya paylaşımlarından ötürü soruşturma başlatıldı. Yahnici, birkaç ay önce sokakta şiddete maruz kalmıştı."
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