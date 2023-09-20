Saldırılara tepki göstermek için bir günlük iş bırakma eylemi yaptılar! Yine şiddet: 3 doktor darp edildi

Yayınlanma: 20.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2023 - 04:00

Olayın ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan sağlık emekçileri bazı bölümlerde bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr. Bulut Ezer, “Maalesef sağlıkta şiddet olayları her gün farklı şehirlerde, farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Güvenli çalışma ortamları sağlanmadığı sürece meslektaşlarımız çalışma alanlarından çekilmek zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa’da ciddi derecede hekim açığı olduğunun altını çizen Ezer, şunları söyledi: “Sağlıkta şiddet bir yönde artan iş yükünün de bir sonucu. Sağlıkta dönüşüm sisteminin yarattığı yıkımın sonucudur. İnsanlar randevu bulamaz hale geldiler ve acilde binlerce hasta bakılıyor. Gün içerisinde çok fazla hastaya bakıldığı için hekimle hasta arasındaki ilişki bozulmuş durumda. Sağlık alanındaki bu yıkımı düzeltmeden sağlıkta şiddeti çözmek zor.”

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Şüpheliler yakalanarak gerekli adli süreç başlatıldı” ifadelerine yer verdi. Şüpheliler dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.