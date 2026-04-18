Cumhuriyet Gazetesi Logo
18.04.2026 11:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Saldırıya dair çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı... Okul katliamı göz göre göre mi geldi?

Kahramanmaraş’ta okul katliamını yapan saldırganın her gün çantasını arayan ve psikolojik durumunu yakından takip eden müdür yardımcısının bir ay önce okuldan ayrıldığı ortaya çıktı. Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, “Bu çocuk avucuna kalem batıran, kendi boğazını kesen agresif biriydi. Alparslan hocam ‘Korkmayın, çantasını yoklamadan içeri almıyorum’ derdi” ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı düzenleyen İsa Aras Mersinli ve ihmal iddialarına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

"AVUCUNA KALEM BATIRAN, KENDİ BOĞAZINI KESEN..."

Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, saldırganın bilinen psikolojik problemleri olduğunu ve bir ay önce tayini çıkan müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım’ın Mersinli'yi sıkı takipte tuttuğunu söyledi.

Çevik, “Bu çocuk avucuna kalem batıran, kendi boğazını kesen agresif biriydi. Alparslan hocam ‘Korkmayın, çantasını yoklamadan içeri almıyorum’ derdi” ifadesini kullandı.

'KENDİNİ JİLETLEDİ, KAYDA GEÇİRİLMEDİ' İDDİASI

Bir veli ise, saldırganın bir ay önce kendisini jiletlediğini ancak emniyet müdürü babasının nüfuzunu kullanarak olayın kayda geçirilmesini engellediğini öne sürdü.

İlgili Konular: #okul #kahramanmaraş #silahlı saldırı

İlgili Haberler

Kahramanmaraş'taki okulda saldırı düzenleyen öğrenciye atış yaptıran poligon görevlisi polis açığa alındı Kahramanmaraş Valiliği, Ayser Çalık Ortaokulu’nda silahlı saldırı düzenleyen 14 yaşındaki İsa A.M'nin atış talimi yaptığı poligonda görevli polis M.Y'nin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Öğretmeni saldırganı böyle anlattı... Kendisi için 'okul avcısı' diyormuş! Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı düzenleyen saldırgan ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkıyor. Okulda görev yapan öğretmen İbrahim Huylu, İsa Aras Mersinli'nin arkadaşı olmadığını ve 'okul avcısı' anlamına gelen bir kelime kullandığını söyledi.
Oğlu saldırının olduğu okulda eğitim gören anne konuştu: ‘Yanımızdan geçerken sıkıyordu anne' diyor Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli’nin silahlı saldırısı sonucu 1 öğretmen ile 8 öğrencinin öldüğü okula gelerek oğlunun eşyasını alan Mine Küçükönder, çocuklarının hala saldırı günün şokunu üzerinden atamadığını söyledi. Küçükönder, “Saldırganın yanından geçiyorlar, ‘O sırada hala sıkıyordu anne’ diyor. ‘Hala sıkmaya devam ediyor. Bizi görmedi ama’ diyor” dedi.