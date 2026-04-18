Saldırıya dair çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı... Okul katliamı göz göre göre mi geldi?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı düzenleyen İsa Aras Mersinli ve ihmal iddialarına dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

"AVUCUNA KALEM BATIRAN, KENDİ BOĞAZINI KESEN..."

Okul Aile Birliği Başkanı Hülya Çevik, saldırganın bilinen psikolojik problemleri olduğunu ve bir ay önce tayini çıkan müdür yardımcısı Alparslan Yıldırım’ın Mersinli'yi sıkı takipte tuttuğunu söyledi.

Çevik, “Bu çocuk avucuna kalem batıran, kendi boğazını kesen agresif biriydi. Alparslan hocam ‘Korkmayın, çantasını yoklamadan içeri almıyorum’ derdi” ifadesini kullandı.

'KENDİNİ JİLETLEDİ, KAYDA GEÇİRİLMEDİ' İDDİASI

Bir veli ise, saldırganın bir ay önce kendisini jiletlediğini ancak emniyet müdürü babasının nüfuzunu kullanarak olayın kayda geçirilmesini engellediğini öne sürdü.