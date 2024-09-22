Saldırıya uğrayan sağlıkçı Cumhuriyet'e konuştu: 'Sahipsiz hissediyoruz'

Yayınlanma: 22.09.2024 - 16:25

Güncelleme: 22.09.2024 - 16:25

Sağlıkta şiddet olaylarına bir yenisi de Mersin’de eklendi.

Önceki gün bebeğinin aşı işlemi için Mersin’in Toroslar ilçesinde bulunan Yalınayak Aile Sağlık Merkezine(ASM) gelen hasta yakını S.K., gebe odası olarak da kullanılan kabinden çıkmasını isteyen hemşireye önce sözlü sonra da fiziki saldırıda bulundu.

Yumruk ile yere düşürdüğü hemşireyi boğmaya çalışan S.K., araya girmeye çalışan doktora da saldırdı.

Bankoya çıkarak omzuna tekme attı. Sağlık çalışanlarına hakaretler ve tehditlerde de bulunan S.K., gözaltına alınmasının ardından dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“ÇILDIRMIŞ GİBİYDİ”

Olay sonrası saldırının hedefi olan hemşire gazetemize konuştu.

Bebek aşı işlemleri ile gebe kontrollerinin aynı odada yapıldığını belirten hemşire, gebe mahremiyeti açısından hasta yakınından çıkmasını istediğinde buna direndiğini ve devamında hakaret ve tehditlerde bulunduğunu belirtti.

Sözlerine dikkat etmesi için uyarıda bulunması sonrası saldırıya uğradığını belirten hemşire, “Araya giren doktora bankoya çıkıp tekme attı. Çıldırmış gibi bir hali vardı. Giderken de ‘Bu burada kalmayacak, hepinize göstereceğim gününüzü’ sözleriyle bizi tehdit etti” ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanı olarak kendilerini sahipsiz hissettiklerini vurgulayan hemşire, sözlerine şöyle devam etti: “Bunları yaşamayı hak etmiyoruz. Saldırı olduktan sonra aranıp geçmiş olsun denilmesini değil, saldırıyı engelleyecek, caydırıcı yasal yaptırım ve düzenleme istiyoruz. Saldırganlar bu rahatlığı ve cesareti bu cezasızlık ortamından alıyorlar" dedi.

PAZARTESİ BASIN AÇIKLAMASI

Öte yandan Sağlık çalışanlarına yapılan saldırı üzerine açıklamada bulunan Mersin Tabip Odası tarafından pazartesi günü saat 12.30’da birçok sendika ile birlikte Yalınayak Aile Sağlık Merkezinin önünde basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.