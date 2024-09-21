Mersin'de doktor ve hemşireye saldırı: Zanlı tutuklandı

Mersin'de iki sağlık çalışanını darp eden hasta yakını, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Mersin'de doktor ve hemşireye saldırı: Zanlı tutuklandı
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Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 21.09.2024 - 16:54

Mersin’de Aile Sağlık Merkezinde(ASM) çalışan doktor ve hemşire, hasta yakını S.K. tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğramıştı.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre dün gözaltına alınan saldırgan bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün yaşanan olayda bebeğinin aşı işlemleri için eşiyle beraber Mersin’in Toroslar ilçesinde bulunan Yalınayak ASM’ye giden S.K., gebe odasından çıkmasını isteyen hemşireyi boğmaya çalışmış, araya giren doktora ise tekme atmıştı. Olay sonrası hem doktor hem de hemşire suç duyurusunda bulunarak S.K.’den şikayetçi olmuştu. 

MERSİN TABİP ODASI'NDAN EYLEM DUYURUSU

Sağlık çalışanlarına yapılan saldırı üzerine Mersin Tabip Odası açıklamada bulundu. Oda açıklamasında “Bu olay üzerine yetkililere tekrar hatırlatıyoruz; TTB’nin, Türk Ceza Kanununa ek madde önerisi olan “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” bir an önce kabul edilmeli ve sağlıkta şiddet ile daha etkili mücadele edilmelidir” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, pazartesi günü saat 12.30’da birçok sendika ile birlikte Yalınayak Aile Sağlık Merkezinin önünde  basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.


Etiketler: #Mersin #sağlıkta şiddet

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