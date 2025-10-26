Salgın hastalıklar hala devam ediyor... Depremde ağır hasar alan Hatay'da doktor krizi!

Hatay’daki sağlık sorunları depremin izlerini hâlâ silmedi. Maraş merkezli depremlerde ağır hasar gören kentte, salgın hastalıklar devam ederken barınma, temiz su, eğitim ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlar hâlâ tam olarak karşılanamıyor. Bu koşulların yanı sıra hastanelerde kritik branşlarda uzman hekim eksikliği yaşanıyor; hastaların takibi ve tedavisi aksıyor.

BirGün’den İlayda Kaya’nın haberine göre, Samandağ Devlet Hastanesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji ve Nöroloji uzmanı bulunmuyor. Ayrıca Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ile diş hekimleri de sık sık diğer hastanelere görevlendiriliyor. Reyhanlı ve Kırıkhan’daki devlet hastanelerinde de nöroloji ve kardiyoloji uzmanı eksikliği dikkat çekiyor. Hekimler, hastaların takip edilemediğini belirterek Sağlık Bakanlığı’na çözüm çağrısı yapıyor.

HASTA TAKİBİ YETERSİZ

Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, eksik branşlardaki doktorların yalnızca geçici görevlendirmelerle geldiğini ve mecburi hizmetleri biter bitmez ayrıldıklarını ifade etti. Yılmaz, “Hastalar özellikle hastanelere ulaşamadıkları için sorun yaşıyor. Ulaşım yetersiz. Rapor çıkarılması gereken branşlarda doktor olmaması hastaları 30 kilometre uzaklıktaki eğitim ve araştırma hastanesine gitmeye zorluyor. Hem maddi hem de zaman açısından ciddi sıkıntılar yaşanıyor” dedi.

Kırıkhan ve Reyhanlı hastanelerinde de benzer sorunların görüldüğüne dikkat çeken Yılmaz, “Geçici görevlendirmeler tüm haftayı veya ayı kapsamıyor. Uzman hekimler belirli günlerde ve dönüşümlü geliyor. Bu da hastaların ilk gördükleri hekimi takip edememelerine yol açıyor” diye konuştu.

BAKANLIKTAN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Dr. Yılmaz, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, Hatay’ın sağlık alanında cazip hale getirilmesi gerektiğini söyledi: “Gelen hekimler mecburi hizmetlerini bitirince il dışına tayin istiyor. Güvenli yaşam alanları yok. Gidiş-geliş saatleri 3-4 saate çıkıyor, stres ve yorgunluk artıyor. Hatay’ı özellikli bölge ilan etmediği sürece bu sorun çözülemez.”

Hatay’daki hastanelerde uzman hekim eksikliği ve ulaşım sorunları, hem hasta takibini hem de sağlık hizmetlerinin etkinliğini ciddi şekilde olumsuz etkiliyor. Yetkililer, acil çözüm için harekete geçilmesi gerektiğini vurguluyor.