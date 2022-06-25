Salih Bademci kimdir, kaç yaşında? Salih Bademci kim ile evli? Salih Bademci hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

25 Haziran 2022 Cumartesi, 16:46

Peş peşe rol aldığı yapımlardaki başarılı performansı ile gündeme gelen Salih Bademci GQ Men Of The Year 2021'de 'Yılın Oyuncusu' ödülünü almıştı. Salih Bademci'nin yaşamı merak ediliyor. Salih Bademci kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Salih Bademci hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

SALİH BADEMCİ KİMDİR?

1984 yılında İzmir'de doğdu. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde yükseköğrenim gördü.

SALİH BADEMCİ'NİN OYUNCULUK KARİYERİ

1984 yılında İzmir'de doğdu. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde yükseköğrenim gördü. Sinema ve televizyon kariyeri 2006 yılında Serdar Akar'ın Barda filminde rol alması ile başladı. Ardından yine Serdar Akar'ın yapımcılığını üstlendiği Elveda Rumeli dizisinde rol aldı.

2007 yılında Siyah Beyaz ve Renkli (SBR) adlı tiyatro topluluğunu kurdu. Tiyatro çalışmalarına kurucusu olduğu Siyah, Beyaz ve Renkli bünyesinde ve farklı toplulukların oyunlarında rol alarak devam etti. Tesir adlı oyundaki performansı ile 15. Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri'nde Seçici Kurul Özel Ödülü'ne değer görüldü.

2010-2013 yılları arasında Hakan karakterini canlandırdığı Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi ile tanınmaya başladı. 2014 yapımı Zeytin Tepesi dizisinde "Akın" karakterini, Ulan İstanbul dizisinde "Ceyhun" karakterini, 2015 yılında Kiralık Aşk dizisinde "Sinan Karakaya" karakterini canlandırdı. İstanbullu Gelin'de Fikret, Kulüp dizisinde Selim Songür karakterini canlandırdı.

SALİH BADEMCİ'NİN EŞİ KİM?

20 Ağustos 2015 tarihinde oyuncu İmer Özgün ile evlendi. Çift, 2019 yılında kızları İklim'i kucağına aldı.

SALİH BADEMCİ'NİN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2007-2009 Elveda Rumeli

2010-2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki

2013 Fatih

2014 Zeytin Tepesi

2014-2015 Ulan İstanbul

2015-2017 Kiralık Aşk

2017-2019 İstanbullu Gelin

2020 Kırmızı Oda

2021 Yalancı

2021 İlk ve Son

2021-2022 Kulüp

SALİH BADEMCİ'NİN ÖDÜLLERİ

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri(2015) Seçici Kurul Drama Özel Ödülü (Tesir)

2. Türkiye Gençlik Ödülleri(2016) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

GQ Men Of The Year 2021 (2021) Yılın Oyuncusu











