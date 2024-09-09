Salonda otururken vurulmuşlardı: Bodrum'da 2 kişinin öldürüldüğü olayda yeni gelişme

Yayınlanma: 09.09.2024 - 17:42

Güncelleme: 09.09.2024 - 17:42

Kumbahçe Mahallesi 2439 Sokak'ta, 16 Ağustos saat 01.30 sıralarında 4 kişi otomobille İstanbul'da yaşadığı belirtilen Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın bulunduğu eve geldi.

Eve giren bu kişiler, Seyat ve Yıldız'ı tabancayla vurup kaçtı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler 2 kişiden birini koltukta otururken, diğerinin ise yüzü sehpaya dönük kanlar içinde buldu.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde vücutlarının çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet eden Ayhan Seyat ile Ferit Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Savcı ve polisin incelemesinin ardından cenazeler, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Evde yapılan incelemede 28 boş kovan bulundu. Otopsi işlemlerinin ardından Ferit Yıldız memleketi Mardin'e, Ayhan Seyat ise memleketi Bitlis'e götürülerek toprağa verildi.

POLİS ÖZEL EKİP KURDU

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri özel ekip kurdu. Ekipler bölgedeki 40'a yakın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmalarıyla 1'i kadın, 4 şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 20 Ağustos'ta da 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Cinayetin işlendiği evin kiracısı olduğu belirtilen E.Y. isimli kadın ile D.S., A.K. ve M.A., E.Ş., H.T. ve H.D., işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

TUTUKLU SAYISI 11 OLDU

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip soruşturma kapsamında olayla ilgili bağlantısı olan 4 şüpheliyi daha tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler 3'ü İstanbul, 1'i Kocaeli’nde olmak üzere toplam 4 şüpheliyi dün kaldıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli aynı gün çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Böylelikle tutuklu sayısı 11'e yükseldi.