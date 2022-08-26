Salt’ın yeni sergisi "Sahnede 90’lar" 15 Eylül’de başlayacak

26 Ağustos 2022 Cuma, 09:23

Türkiye’de toplumsal, siyasi ve ekonomik anlamda hızlı değişimlerin yaşandığı 1990’lı yıllar, aynı zamanda özellikle İstanbul’un kültür, sanat, performans ve eğlence sahnesinde serbestlik sınırlarının sürekli genişletildiği bir döneme işaret ediyor. Sanat ortamında “disiplinlerarası” kavramı da bu dönemde gündeme geldi. Doğası gereği farklı disiplinlerden beslenen ve deneysel bir sanat pratiğine işaret eden performans, pek çok sanatçıya yenilikçi bir alan açıyor. Sahnede 90’lar, bu dönemin performans üretimlerine yoğunlaşarak kültür, sanat ve eğlence tarihine çok yönlü bir bakış sunmayı amaçlıyor.

Performans temelli üretimleri öne çıkaran etkinlikler ile bireysel üretimlerden kapsamlı bir seçki sunan sergi, muhtelif kaynaklardan toplanmış arşivlere dayanıyor. Böylece, performanslardan geriye kalan fotoğraflar, objeler, video kayıtları, eskiz ve maketler ile seçili etkinliklere dair yazışmalar, afiş ve broşürler tek bir çatı altında toplanıyor. 1988-1999 döneminden 2000’lerin başına uzanan sergi, canlı performanslardan video klipler ve televizyon programlarına çarpıcı üretimleri de içeriyor. Sahnede 90’lar bu dönemde parklarda, eğlence mekânlarında, tarihî yerlerde ve terk edilmiş yapılarda giderek görünürlüğü artan performans temelli üretimlerin kesişme noktalarının izini sürüyor ve beklenmedik bağlantılar kurarak “sahne”nin ne kadar geniş bir yelpazede ele alınabileceğini gösteriyor.

Salt’tan Amira Akbıyıkoğlu tarafından, Emirhan Altuner (Tasarım ve Prodüksiyon) ve Gül İçel (Proje Asistanı) ile araştırmacı Mine Söyler iş birliğinde programlanan sergi ve paralelinde düzenlenecek etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgi saltonline.org ve Salt’ın sosyal medya kanallarından duyurulacak.

Sahnede 90’lar, Salt’ın üyesi olduğu Avrupa müzeler konfederasyonu L’Internationale‘nin Our Many Europes [Avrupalarımız] programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.