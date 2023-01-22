Salvador Dali’nin ölüm yıl dönümünde lokma dağıtıldı

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 21:00

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 21:00

Kroppa Dijital Ajans ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, cadde kenarındaki araçta pişirilen lokma tatlıları yoldan geçen İstanbullulara ikram edildi.

Gerçeküstü eserlerindeki tuhaf ve çarpıcı imgelerle ünlenen Katalan ressamın isminin ve fotoğrafının lokma aracında yer aldığı “Sürreal Bir Kroppa Etkinliği”ni gören bazı vatandaşlar şaşırdı.

Katılımcılardan bazıları tatlılarını yedikten sonra şövale üzerine konulan Dali’nin portresiyle fotoğraf çektirirken, lokmalardan alan kimileri Dali’nin kim olduğunu hatırlayamadı.

“ÖNCÜSÜ OLDUĞU AKIM GİBİ SÜRREAL BİR ANMA İÇİN BURADAYIZ”

Salvador Dali’yi tanıtmanın ve sevenleri tarafından anılmasının amaçlandığı programa ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Barış Önal, etkinliğin dördüncü kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Ölüm yıl dönümünde ünlü ressamı anmak için toplandıklarını dile getiren Önal, “Sürreal bir anma için buradayız, Dali’nin öncüsü olduğu akım gibi. Biz de aslında kendisini sürreal bir şekilde anmak istiyoruz. O yüzden kendisi adına lokma döküyoruz.” dedi.

Ajansın ortaklarından Gökhan Türkeli insanların şaşkınlığını normal karşıladıklarını belirterek, “Dali’nin eserlerine de insanlar şaşırıyordu, sürreal eserlerine. Lokma dökme gibi geleneksel bir etkinliği Dali’nin ölüm yıl dönümüyle birleştirerek böyle farklı bir etkinlik yapmak istedik.” şeklinde konuştu.

“DALİ’NİN SANATA YAPTIĞI KATKILARA DİKKATİ ÇEKMEK İSTİYORUZ”

Ajansın ortaklarından Burak Su ise “Salvador Dali ölümüyle hepimizi zamanında acıya boğmuştu. Şimdi bir grup sanatsever olarak bir araya gelip onun arkasından lokma döktürüyoruz. Onun dünya üzerine bıraktığı izlere, sanata yaptığı katkılara dikkati çekmek için yaptığımız bir etkinlik. Dali’yi de kendisinin tarzında sürreal bir şekilde aslında belki de olmaması gereken bir şekilde anmak gibi bir yol tercih ettik” değerlendirmesinde bulundu.

Bu tarz etkinliklerin Dali ve sanatı hakkında daha fazla konuşulmasını sağladığına dikkati çeken Su, “Biz de insanlara Dali’yi tekrar hatırlatmaktan, belki de ülke gündeminde onlara sanatla ilgili eğlenceli bir içerik vermekten mutluyuz” diye konuştu.

Daha sonra ajans çalışanları ve misafirler, lokma aracı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.