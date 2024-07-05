Saman balyaları ile trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ceza

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, tehlikeli şekilde saman balyası taşımacılığı yapan kamyonu durdurarak cezai işlem uyguladı.

İHA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 17:53
Saman balyaları ile trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ceza
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kastamonu’nun Taşköprü ilçesi Alatarla köyü mevkiinde seyir halindeki bir kamyon sürücüsü, tehlikeli şekilde yüklenen balyalar sebebiyle yaşanan devrilme riskine aldırış etmeden yoluna devam etti.

Trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü gören vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yeri tespit edilen kamyon sürücüsüne cezai işlem uygulandı.


Kamyonet haberleri Trafik haberleri

İlgili Haberler

Balıkesir’de trafik kazası; 2 ölü 6 yaralı

Balıkesir’de trafik kazası; 2 ölü 6 yaralı
Esad'ın danışmanı trafik kazası geçirdi

Esad'ın danışmanı trafik kazası geçirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler