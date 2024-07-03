Esad'ın danışmanı trafik kazası geçirdi

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanlarından Luna El Şibl bir trafik kazası geçirdi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 03.07.2024 - 11:01
Esad'ın danışmanı trafik kazası geçirdi
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Suriye devlet haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanlarından Luna El Şibl bir trafik kazası geçirdi.

El Şibl'in içinde bulunduğu aracın yoldan çıktığı ve ağır yaralandığı bildirildi.

El Şibl'in yoğun bakıma kaldırıldığı belirtildi.

SANA, "Şam'daki hastanelerden birine götürülen Şibl'in kafasında kanama olduğu ve tedavi için yoğun bakıma alınması gerektiği tespit edildi" ifadelerine yer verdi.


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