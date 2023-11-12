Samandağ'da anlamlı buluşma

Yayınlanma: 12.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.11.2023 - 03:00

Polat Vakfı’nın Samandağ’da kurduğu 123 birimden oluşan konteyner köyü de ziyaret edildi.

Organizasyona Adnan Polat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sarı Kırmızılı kulübün yöneticisi Erden Timur katıldı. Polat, Timur ve Özbek ile beraberindekiler çocuklarla bir araya geldi.

Dursun Özbek “6 Şubat’ta tüm ülke olarak yardıma koştuk. Bölgede ihtiyaçlar bitmiş değil, unutmayalım” dedi.

