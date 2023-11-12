Samandağ'da anlamlı buluşma

Galatasaray camiası Samandağ’da anlamlı bir buluşmaya imza attı. Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat’ın yaşamını yitiren annesi Suna Polat’ın adının verildiği Samandağ Suna Polat Gençlik Merkezi’nin açılışı dün Hatay’da yapıldı.

Arif Kızılyalın
Yayınlanma: 12.11.2023 - 03:00
Samandağ'da anlamlı buluşma
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Polat Vakfı’nın Samandağ’da kurduğu 123 birimden oluşan konteyner köyü de ziyaret edildi.

Organizasyona Adnan Polat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sarı Kırmızılı kulübün yöneticisi Erden Timur katıldı. Polat, Timur ve Özbek ile beraberindekiler çocuklarla bir araya geldi.

Dursun Özbek “6 Şubat’ta tüm ülke olarak yardıma koştuk. Bölgede ihtiyaçlar bitmiş değil, unutmayalım” dedi. 


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