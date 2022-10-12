Samandağ’da belediye binasına silahlı saldırı
Hatay'ın Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, ilçe belediye binasına 6 Ekim'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi.
Olay, 6 Ekim’de Hatay’ın Samandağ ilçe belediye binasında meydana geldi. İlçe merkezinde bulunan belediye hizmet binası ile zabıta hizmet noktası kulübesine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.
Zabıta hizmet noktası kulübesine çok sayıda mermi isabet ederken, şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.
OLAYI BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU
Öte yandan belediye binasına düzenlenen silahlı saldırı olayını, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, sosyal medya hesabından duyurdu.
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