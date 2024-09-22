Samandağ'da denizde hortum

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde oluşan hortum, sahildekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Samandağ'da denizde hortum
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DHA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 21:32

Samandağ ilçesinde Akdeniz açıklarında akşam saatlerinde hortum meydana geldi.

Hortum karaya ulaşmadan etkisin kaybedip, gözden kayboldu.

O anlar Çevlik Sahili'ndekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 


Etiketler: #Samandağ #deniz #hortum

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