Samandağ'da denizde hortum
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde oluşan hortum, sahildekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Samandağ ilçesinde Akdeniz açıklarında akşam saatlerinde hortum meydana geldi.
Hortum karaya ulaşmadan etkisin kaybedip, gözden kayboldu.
O anlar Çevlik Sahili'ndekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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