Zonguldak'ta denizde hortum kamerada

Yayınlanma: 26.07.2024 - 12:27

Güncelleme: 26.07.2024 - 12:27

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Kilimli ilçesi açıklarında, denizde hortum oluştu. Hortumu gören bir vatandaş, cep telefonuyla kayda girdi. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, herhangi bir tehlike oluşturmadan kayboldu.