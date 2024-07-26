Zonguldak'ta denizde hortum kamerada
Zonguldak'ın Kilimli ilçesi açıklarında denizde oluşan hortum cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Kilimli ilçesi açıklarında, denizde hortum oluştu. Hortumu gören bir vatandaş, cep telefonuyla kayda girdi. Yaklaşık 5 dakika süren hortum, herhangi bir tehlike oluşturmadan kayboldu.
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