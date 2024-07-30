Şile'de hortum çıktı! Korkutan anlar kameraya yansıdı
Şile Limanı açıklarında bu sabah saatlerinde hortum meydana geldi. 2 ayrı hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Şile'de sabah saatlerinde bulutlu ve rüzgarlı hava etkili olmaya başladı. Kısa süre sonra Şile limanı açıklarında hortum oluştu.
O anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
İki ayrı koladan oluşan hortumu görenler şaşkınlık yaşadı.
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