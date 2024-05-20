Samandağ’da trafik kazası: 4 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 20.05.2024 - 09:43
Samandağ’da trafik kazası: 4 yaralı
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Samandağ ilçesi Kapısuyu - Çevlik yolunda trafik kazası meydana geldi. otomobil ile otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda sıkışan 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk yardım müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.


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