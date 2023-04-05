Samandağlı yurttaş zehirlenmek istemiyor

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 04:00

Hatay’da depremzedeler enkazlardan kaldırılan molozların yaşam alanlarına dökülmesi nedeniyle başlattıkları nöbetin ikinci gününü tamamladı.

Birçok siyasi parti ve demokratik kitle örgütünün de desteklediği Hatay Ekoloji Platformu dün jandarma engeliyle karşılaştı. Yurttaşlar, demokratik eylemlerini engellemek için karşılarına jandarma çıkartan Hatay Valisi Rahmi Doğan’a tepki göstererek “Kanser olmak istemiyoruz” dedi. Yurttaşlarla dayanışma içinde bulunan Güzide Erden, “Burası Uzunbağ mevkisi. İnsanlar zeytin, narinciye ve fidan yetiştiriciliği yapıyor. Buraya çok yakın alana dökülüyor moloz. Toz hem ciğerleri hem de toprağı zehirliyor. Valilik alternatif yer bulacaklarını ancak bulunana kadar molozun buraya döküleceğini söylüyor” ifadelerini kullandı. Uzunbağ köyünden bir yurttaş da “Molozu getiriyor dereye döküyorlar. Valilik yeni yer bulana kadar bu kararın durdurulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Samandağ Yeşilköy Mahallesi’nde ise molozlar çadır kentin hemen yanına dökülüyor. Duruma tepki gösteren yurttaşlardan Burcu Tekil, “Kasıtlı yapıldığını düşünüyoruz. Kasıtlı olmasa bile ‘Burada insanlar rahatsız olurlar mı’ diye hiç mi düşünülmez? Kokuyor da bu molozlar. Bazı molozların arasından uzuvlar da çıkıyor” dedi.